Татар-информ

13 июля 2019, 16:10

Спорт

В Казани стартовал Европейский отборочный олимпийский турнир по регби-7 среди женских команд

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Спорт

В Казани стартовал Европейский отборочный олимпийский турнир по регби-7 среди женских команд

Фото: Владимир Васильев

Победитель соревнований напрямую выходит на Олимпиаду-2020 в Японии.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня на Центральном стадионе Казани начался двухдневный отборочный олимпийский турнир по регби-7 среди европейских женских сборных команд.

Выбор Казани в качестве хозяйки столь ответственного соревнования неслучаен: в 2017 и 2018 годах женская сборная России по регби-7 становилась победителем европейского чемпионата именно в столице Татарстана.

Состав участников предстоящего турнира в Казани определился на первом этапе чемпионата Европы. Путевки в Казань получили Франция, Россия, Молдавия, Ирландия, Испания, Польша, Италия, Румыния, Чехия, Англия, Германия и Швеция.

Победитель соревнований напрямую выходит на Олимпиаду-2020 в Японии, а команды, занявшие второе и третье места, продолжат борьбу в следующем раунде турнира — «Репешаже».

Болельщиков, пришедших на Центральный стадион посмотреть на редкое для Казани соревнование, ждали не только сами захватывающие спортивные состязания, но и много других активностей: детский батутный комплекс с полосой препятствий, гигантские шахматы, игровая зона (PlayStation с игрой в регби), регбийные ворота, куда любой желающий может попробовать забить мяч, а также розыгрыш призов и подарков.

Перед началом соревнований выступила Марина Карпова, лауреат международных конкурсов, а завтра в 13.00 публику порадует ансамбль танца «Казань».

Что до самого регби, то участники турнира разбиты на три группы. А: Франция, Польша, Италия, Молдавия. В: Англия, Россия, Швеция, Германия. С: Испания, Ирландия, Румыния, Чехия.

По итогам группового турнира команды, занявшие 1-2 места выходят в четвертьфинал, где к ним присоединятся две лучшие команды из числа тех, кто финишировал на третьем месте. Завтра пройдут все стыковые матчи, определится победитель соревнований.

Лидеры, а они в группах значатся первыми по списку, легко доказали свое превосходство в стартовых матчах. Франция-Молдавия 54:0, Франция-Италия 40:0, Англия-Германия 59:0, Англия-Швеция 50:0, Испания-Чехия 35:7, Испания-Румыния 35:0, Россия-Швеция 29:0, Россия-Германия 55:0. Впечатлили и сами регбистки — такую мощную мускулатуру нечасто встретишь и у мужчин.

В вечерних матчах, последним сегодня в программе будет встреча лидеров группы В Россия-Англия, начало в 18.20, определятся победители групп.

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