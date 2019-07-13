(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Российские туристы предпочитают дешевые авиаперелеты удобным, следует из данных исследования, проведенного сервисом Туту.ру. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, какое время суток для перелета более предпочтительно, 42% рассказали, что летают тогда, когда дешевле билет. 20% при этом указали, что не путешествуют воздушным транспортом.

Самое популярное время суток для перелетов — это утро, так ответили 14% респондентов. 12% выбрали ночь, поскольку предпочитают спать в самолете. День выбрали 10% россиян, а вечер — 2%.

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