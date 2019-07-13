Казанцы завоевали еще два «золота» на Международных детских играх в Уфе

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Спортсмены из Казани завоевали еще семь наград – две золотых, одну серебряную и четыре бронзовых – на проходящих в Уфе Международных детских играх. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Казанцы одержали победы в легкоатлетических дисциплинах. Рафаэль Мухаметзянов стал лучшим в прыжках в длину, а Дина Дамирова быстрее всех преодолела дистанцию в 400 м.

Кроме того, казанские команды стали обладателями серебряной награды на соревнованиях по дзюдо и бронзовой – на состязаниях по фехтованию.

Помимо этого, обладателями бронзовых наград стали и пловцы из столицы РТ. Артем Вяткин занял третье место среди юношей в плавании вольным стилем на дистанцию 200 м, аналогичного результата среди девушек в плавании на этой дистанции добилась Ксения Беляева. А Данил Боронин стал третьим в плавании стилем баттерфляй.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что спортсмены из Казани завоевали три «золота» Международных детских игр. Всего столицу Татарстана на них представляют 17 спортсменов и семь тренеров.

Соревнования в столице Башкортостана собрали более 1,5 тыс. спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет, а также 4 тыс. гостей и семей, сопровождающих детей. Они должны завершиться завтра, 14 июля.

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