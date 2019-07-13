Тхэквондист из Набережных Челнов завоевал «бронзу» Универсиады в Неаполе

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Тхэквондист из Набережных Челнов Рафаэль Камалов завоевал бронзовую награду на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Признанный ранее спортсменом года по версии Международного военного спортивного совета (CISM), Камалов выступал на Играх в весовой категории до 87 кг.

В полуфинальном поединке татарстанец уступил бойцу из Южной Кореи Пак Ин Хо. Согласно регламенту, проигравшие в полуфиналах становятся бронзовыми призерами, и представитель России разделил третье место с мексиканцем Андресом Суаресом.

«Свое выступление я оцениваю средне, потому что, конечно, тренировались и рассчитывали только на “золото”. К сожалению, не все получилось. Соперники здесь высокого уровня», – прокомментировал свое выступление на Универсиаде Рафаэль Камалов.

При этом спортсмен добавил, что все равно испытывает положительные эмоции, и поблагодарил болельщиков за поддержку. Его медаль стала 11-й наградой, завоеванной на Всемирных летних студенческих играх 2019 года татарстанцами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сборная России под руководством экс-либеро «Зенита-Казани» Алексея Вербова лишилась шансов победить на Универсиаде.

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