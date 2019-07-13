Эксперты перечислили основные способы кражи персональных данных россиян

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Основными способами хищения персональных данных жителей России являются фишинговые письма и SMS-сообщения с вредоносными программами, а также недостаточно защищенные мобильные приложения и небезопасные интернет-сайты. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости эксперты по информационной безопасности.

Ярослав Бабин из Positive Technologies назвал наиболее надежным методом заражения персональных компьютеров и мобильных гаджетов фишинг, ведь 27% юзеров переходят по фишинговым ссылкам. «А если такое сообщение приходит от имени реальной компании или человека, то вероятность успеха взломщиков возрастает до 33%», – добавил он.

О фишинге упомянул и ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Кроме того, он сказал о вирусах-шифровальщиках, которые шифруют все данные на устройстве жертвы и требуют деньги за разблокировку.

При этом, по словам Голованова, киберпреступники активно заражают вирусами и мобильные устройства. В частности, во второй половине прошлого года был зарегистрирован всплеск распространения вредоносов через SMS, которые просили предоставить им специальные возможности, после чего крали деньги с привязанной к номеру телефона банковской карты и даже извлекали коды из сообщений.

Об особой опасности троянов для смартфонов на операционной системе Android напомнил Сергей Никитин из Group-IB. А Даниила Чернов из «Ростелеком-Солар» отметил риски, связанные с вредоносными кодами на небезопасных сайтах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что маскирующийся под мессенджер WhatsApp вирус заразил более 25 млн смартфонов по всему миру.

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