Татар-информ

13 июля 2019, 13:40

Общество

Зарядка, йога и керлинг: сторонники партия «Единая Россия» провели в Казани акцию «Моя семья»

Рекомендуем

Общество

Зарядка, йога и керлинг: сторонники партия «Единая Россия» провели в Казани акцию «Моя семья»

Фото: Салават Камалетдинов

В парке имени Урицкого жители столицы попробовали разные виды спорта и узнали о правильном питании.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Сегодня сторонники партии «Единая Россия» организовали в столице Татарстана акцию «Моя семья». Утро в парке имени Урицкого казанцы начали с зарядки вместе с председателем Комитета физической культуры и спорта исполкома города Светланой Востриковой.

«Разминка прошла классно, сразу хочется улыбаться! С помощью таких мероприятий мы хотим донести, что нужно заниматься спортом. Ведь все начинается с семьи, а именно – с родителей: от того, насколько серьезно они относятся к этому, зависит, как сложится спортивная жизнь детей», – заявила Вострикова, добавив, что на площадке были организованы мастер-классы по йоге, керлингу и катанию на велосипеде, чтобы привлечь людей в спортивные секции и клубы Казани.

Провести активное утро в парке с семьей – отличная идея, убеждена участница акции Алсу Хабибуллина. «Мы с дочкой пришли сюда, чтобы попробовать что-то новое и побыть вместе – она сейчас подросток, и это особенно важно. Она впервые села за руль велосипеда, прокатилась пару кругов, чему я очень рада», – отметила собеседница агентства.

Летний керлинг на асфальте стал открытием для депутата Госсовета РТ, заместителя председателя регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Ксении Владимировой.

«Когда я видела этот вид спорта по телевидению, складывалось впечатление, что это скучновато. А сейчас попробовала и поняла, что все наоборот – керлинг заставляет переживать, есть дух соперничества», – поделилась она впечатлениями и посоветовала всем хотя бы раз попробовать запустить «камень» в мишень.

Лекция о правильном питании и мастер-класс по йоге привлекли внимание беременных посетительниц акции.

«До беременности я никогда не занималась йогой, а потом попала в проект “Больше рожать и здорово жить“, там на сессиях узнала о разных видах йоги и поняла, что мне это идеально подходит. Особенно люблю мероприятия на свежем воздухе, потому что ребенок успокаивается, а я знакомлюсь с другими женщинами», – рассказала Динара Шакирзянова.

Акция стала одним из мероприятий декады, посвященной Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Флаг Татарстана передали в дар музею Боевой славы Псковской области
Новости дня
14:12
В Нижнекамске в связи с триатлоном перенаправят автобусы и ограничат движение

От остановки «22-й микрорайон» с 10.20 до 14.40 маршрут № 109 прекратит движение на участке дороги поселок Красный Ключ – Понтонный мост.

13:40
Зарядка, йога и керлинг: сторонники партия «Единая Россия» провели в Казани акцию «Моя семья»

В парке имени Урицкого жители столицы попробовали разные виды спорта и узнали о правильном питании.

13:14
Дожди с грозами, порывистый ветер и град вновь обрушатся на Татарстан

В дневные часы температура воздуха не превысит 25 градусов тепла.

13:09
Пропавший во время рыбалки в Татарстане мужчина найден утонувшим в реке Ик

Тело 63-летнего мужчины обнаружили в 10 метрах от берега на дне реки.

12:50
Минздрав России поручил регионам ликвидировать дефицит врачей
12:12
Татарстан примет уже третью в этом году масштабную парусную регату

На Каме у Лаишева пройдут чемпионат и первенство России в классе «Европа», а также соревнования «Камское море 2019».

11:56
Определен продукт, на котором никогда не экономят россияне
11:29
Под Казанью спасли мужчину, который вышел из электрички, пошел через лес и заблудился

58-летний мужчина вышел из электрички на Обсерватории, направился в сторону поселка Залесный, но заблудился.

11:01
В Нурлате нашли двух девочек, которые накануне ушли кататься на велосипедах и пропали

13-летнюю и 10-летнюю школьниц обнаружили на АЗС возле сахарного завода.

10:54
Роструд напомнил о допустимом возрасте начала трудовой деятельности
10:33
В Альметьевске водитель иномарки насмерть сбил женщину, не заметив ее ночью на обочине

Наезд на 45-летнюю женщину произошел напротив дома № 220 по улице Бигаш.

10:06
Google признал прослушивание голосовых команд пользователей
09:38
Врач рассказал о необходимой продолжительности сна
09:12
Единственный в Казани ансамбль цыганского джаза – «Мануш-мануш» выступит на набережной озера Кабан

В творчестве музыкантов этнические мотивы цыган мануш соединяются с традициями свинга.

08:06
Флаг Татарстана передали в дар музею Боевой славы Псковской области

Флаг передан в честь 75-й годовщины освобождения Идрицы от фашистских захватчиков.

07:22
Казанские художники награждены нагрудными знаками «За достижения в культуре»

Самым ярким арт-проектом этого года от казанских художников стала выставка «Чудо-остров Свияжск – культурное наследие Татарстана», прошедшая в Париже.

06:46
Медресе в Высокогорском районе РТ откроется в 2020 году

На днях в Высокогорском районе состоялось обсуждение вопросов, связанных с развитием будущего учебного заведения.

05:37
Зеленодольские гимнасты стали победителями ΙΧ летней Спартакиады учащихся России

В финале командных соревнований зеленодольцы завоевали «золото», обыграв сборную Москвы, занявшую второе место, на 6,580 балла.

04:19
Промышленный парк «Нижнекамск» набрал 90% резидентов

Согласно оценкам, объем инвестиций потенциальных резидентов может составить более 2,4 млрд рублей.

03:06
Тетюшские повара, спасатели и механики сдали демоэкзамены по стандартам WorkdSkills

Выпускники тетюшских средних специальных учебных заведений сдали демонстрационные экзамены по стандартам WorkdSkills.

02:29
Зеленодольцы подарили Дагестану праздник Сабантуй

В Дагестан съехались жители 11 регионов России, а также гости из Турции, Азербайджана и Казахстана.

01:12
В Заинске выбрали лауреата премии имени Суббуха Рафикова

Церемония награждения традиционно приурочена ко дню рождения писателя.

00:24
В Нижнекамском районе капитально отремонтируют еще одну дорогу

Дорога Сухарево – Заинск в обновленном виде будет сдана в эксплуатацию до октября 2021 года.

00:04
Минздрав назвал наиболее распространенные виды рака в России
12.07 23:54
В Нижнекамске после реконструкции открылась Соболековская трасса

Подрядчики дают гарантию на дорогу четыре года, но обещают, что прослужит она более десяти лет.

События