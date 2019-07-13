Зарядка, йога и керлинг: сторонники партия «Единая Россия» провели в Казани акцию «Моя семья»

(Казань, 13 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Сегодня сторонники партии «Единая Россия» организовали в столице Татарстана акцию «Моя семья». Утро в парке имени Урицкого казанцы начали с зарядки вместе с председателем Комитета физической культуры и спорта исполкома города Светланой Востриковой.

«Разминка прошла классно, сразу хочется улыбаться! С помощью таких мероприятий мы хотим донести, что нужно заниматься спортом. Ведь все начинается с семьи, а именно – с родителей: от того, насколько серьезно они относятся к этому, зависит, как сложится спортивная жизнь детей», – заявила Вострикова, добавив, что на площадке были организованы мастер-классы по йоге, керлингу и катанию на велосипеде, чтобы привлечь людей в спортивные секции и клубы Казани.

Провести активное утро в парке с семьей – отличная идея, убеждена участница акции Алсу Хабибуллина. «Мы с дочкой пришли сюда, чтобы попробовать что-то новое и побыть вместе – она сейчас подросток, и это особенно важно. Она впервые села за руль велосипеда, прокатилась пару кругов, чему я очень рада», – отметила собеседница агентства.

Летний керлинг на асфальте стал открытием для депутата Госсовета РТ, заместителя председателя регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Ксении Владимировой.

«Когда я видела этот вид спорта по телевидению, складывалось впечатление, что это скучновато. А сейчас попробовала и поняла, что все наоборот – керлинг заставляет переживать, есть дух соперничества», – поделилась она впечатлениями и посоветовала всем хотя бы раз попробовать запустить «камень» в мишень.

Лекция о правильном питании и мастер-класс по йоге привлекли внимание беременных посетительниц акции.

«До беременности я никогда не занималась йогой, а потом попала в проект “Больше рожать и здорово жить“, там на сессиях узнала о разных видах йоги и поняла, что мне это идеально подходит. Особенно люблю мероприятия на свежем воздухе, потому что ребенок успокаивается, а я знакомлюсь с другими женщинами», – рассказала Динара Шакирзянова.

Акция стала одним из мероприятий декады, посвященной Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

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