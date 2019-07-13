Пропавший во время рыбалки в Татарстане мужчина найден утонувшим в реке Ик

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Пропавший во время рыбалки в Татарстане 63-летний мужчина найден утонувшим в реке Ик, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что время рыбалки на реке Ик между населенными пунктами Кызыл-Ярово и Старые Чути Бавлинского района пропал 63-летний мужчина», – рассказали в МЧС.

Сегодня около десяти утра спасатели ЗПСО № 7 вблизи Кзыл Яра в реке Ик в 10 метрах от берега на дне нашли тело мужчины. Погибшего достали на поверхность, доставили на берег, где передали тело полицейским.

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