Определен продукт, на котором никогда не экономят россияне

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Жители России из-за снижения доходов часто экономят на продуктах, но это не сказывается на их любви к мороженому. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, передает РИА Новости.

Как минимум раз в неделю покупают мороженое 12% россиян. При это более половины из поступающих таким образом (56%) приобретают его раз в неделю, 21,9% – дважды, 8,5% – трижды, 4,1% – четырежды и около 4% – десять и более раз за семь дней.

В ходе исследования аналитики изучили 235 тыс. чеков, полученных от 224,5 тыс. человек в мае и июне. В среднем по стране на каждую тысячу позиций в чеке приходится 56 штук мороженого. При этом женщины покупают этот десерт несколько чаще мужчин – соответственно 59 и 53 штуки на тысячу покупок.

«Понятно, что в летний сезон спрос на этот товар так или иначе растет. На любовь российских покупателей к мороженому мало что способно повлиять», – констатировал генеральный директор Rate&Goods Роман Майстер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное мороженое.

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