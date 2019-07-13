(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Татарстан примет уже третью в этом году масштабную парусную регату. С 14 по 17 июля на Каме у Лаишева пройдут сразу три турнира по парусному спорту: чемпионат и первенство России в классе «Европа», а также открытые республиканские соревнования «Камское море 2019», сообщают организаторы состязаний.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», до этого две регаты состоялись в Казани. С 23 мая по 2 июня на озере Нижний Кабан прошли всероссийские соревнования по парусному спорту «Национальная парусная лига», а на Волге с 8 июля организован чемпионат России по парусному спорту в классе «Микро», который продлится до 14-го числа.

К классу «Европа» относятся гоночные яхты-монотипы, управляемые одним человеком. С 1992-го по 2004 год состязания на таких яхтах входили в программу Олимпийских игр.

Участниками предстоящих состязаний станут примерно 200 спортсменов из Казани, Набережных Челнов, Елабуги, Зеленодольска и ряда других городов Татарстана, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Липецка, Нижнего Новгорода, Рыбинска, Самары, Саратова, Сызрани, Тольятти и иных городов России.

Турниры будут организованы на территории пляжа «Камское море» и в акватории Куйбышевского водохранилища. С полудня для зрителей на пляже будут работать интерактивные площадки, включая фотозону и фудкорт. В рамках церемонии открытия соревнований на набережной Камы состоится церемония чествования флага WorldSkills.

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