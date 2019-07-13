Под Казанью спасли мужчину, который вышел из электрички, пошел через лес и заблудился

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В лесу под Казанью спасли мужчину, который вышел из электрички на Обсерватории, пошел пешком до Залесного и заблудился. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что мужчина вышел из электрички на Обсерватории, пошел в сторону Залесного и заблудился. Находится на поляне возле оврага», – уточнили в МЧС РТ.

Сегодня в 1.48 спасатели МЧС вместе с добровольцами из поискового отряда «Лиза Алерт» в лесу нашли мужчину. Медицинская помощь ему не понадобилась.



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