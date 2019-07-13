Татар-информ

13 июля 2019, 11:01

Происшествия

В Нурлате нашли двух девочек, которые накануне ушли кататься на велосипедах и пропали

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Происшествия

В Нурлате нашли двух девочек, которые накануне ушли кататься на велосипедах и пропали

13-летнюю и 10-летнюю школьниц обнаружили на АЗС возле сахарного завода.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Нурлате нашли 13-летнюю и 10-летнюю девочек, которые накануне ушли кататься на велосипедах и пропали. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне поступило сообщение, что в Нурлатском районе РТ две девочки (13 и10 лет) ушли кататься на велосипедах и пропали», – уточнили в пресс-службе МЧС.

Сегодня около трех утра поиски детей возобновились. Около восьми часов утра на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что девочек нашли на АЗС возле сахарного завода. Школьницы не пострадали.  

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