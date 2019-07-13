В Альметьевске водитель иномарки насмерть сбил женщину, не заметив ее ночью на обочине

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Альметьевске водитель иномарки «Шевроле» насмерть сбил женщину, не заметив ее ночью на обочине. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Сегодня в 0.50 напротив дома №220 на улице Бигаш 29-летний водитель "Шевроле", следуя со стороны проспекта Зарипова в направлении автодороги Набережные Челны – Заинск - Альметьевск, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 45-летнюю женщину-пешехода, которая шла по обочине», – уточнили в ГИБДД.

Женщину с многочисленными травмами доставили в больницу, где она позднее скончалась. Как сообщили в ГИБДД, на одежде погибшей не было световозвращаюших элементов и водитель мог не заметить на обочине пешехода.

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