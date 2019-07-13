Google признал прослушивание голосовых команд пользователей

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Корпорация Google признала прослушивание своими экспертами команд, которые пользователи дают голосовому помощнику Google Assistant на своих мобильных устройствах. Соответствующее заявление размещено в блоге компании.

В нем отмечается, что помощь специалистов, разбирающихся в нюансах и акцентах различных языков, необходима для нормальной работы голосового помощника. При этом речь идет лишь о небольшой части массива команд, отдаваемых Google Assistant. «Языковые эксперты рассматривают только около 0,2% всех аудиофрагментов», – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, специалисты должны расшифровывать только команды, отдаваемые голосовому помощнику, а не фоновые разговоры или другие посторонние шумы.

Google рассказал об этой практике после того, как один из экспертов допустил утечку записей на нидерландском языке. Корпорация заверила, что проведет расследование инцидента и примет меры, которые будут признаны необходимыми.

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