Татар-информ

13 июля 2019, 00:04

Здоровье и среда

Минздрав назвал наиболее распространенные виды рака в России

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Здоровье и среда

Минздрав назвал наиболее распространенные виды рака в России

Всего по стране за 2018 год зафиксировано 593,3 тыс. новых случаев онкологических заболеваний.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Наиболее распространенным среди новых случаев онкологических заболеваний в России, зарегистрированных за 2018 год, оказался рак кожи без учета меланомы – он был выявлен у 78,5 тыс. пациентов. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава РФ.

На втором месте оказался рак молочной железы с 70,3 тыс. зарегистрированных случаев, на третьем – рак трахеи, бронхов и легких с 55,7 тыс. Несколько уступают им по распространенности рак предстательной железы (41,5 тыс. новых пациентов) и рак ободочной кишки – основного отдела толстой кишки (40,1 тыс.).

При этом наименее распространенными оказались такие онкозаболевания, как рак кости и суставных хрящей (1,3 тыс. заболевших), рак губы (2,2 тыс.), рак соединительной и других мягких тканей (3,5 тыс.), рак глотки (5,6 тыс.), а также рак печени и внутрепечёночных протоков (6,3 тыс.).

«Всего за прошлый год в России было зарегистрировано 593,3 тыс. новых случаев злокачественных новообразований (без учёта посмертной постановки диагноза)», – отмечается в сообщении телеканала.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что врачи назвали самый смертельный вид рака в России

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