В Нижнекамском районе капитально отремонтируют еще одну дорогу

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Автодорогу, пролегающую через село Сухарево и соединяющую Нижнекамский район с Заинском, ждет капитальная реконструкция, передает «НТР 24».



Длина дорожного полотна, которое предстоит привести в нормативное состояние, составляет 5,5 км. На эти цели будет выделено 387 млн рублей. Средства поступят из республиканского бюджета.

Сейчас власти республики ведут поиск подрядной организации, которая займется выполнением работ. Планируется, что дорога Сухарево – Заинск в обновленном виде будет сдана в эксплуатацию до октября 2021 года.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске после капитальной реконструкции открыта Соболековская трасса.

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