Единственный в Казани ансамбль цыганского джаза – «Мануш-мануш» выступит на набережной озера Кабан

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Единственный в Казани ансамбль цыганского джаза – группа «Мануш-мануш» сегодня, 13 июля, выступит на набережной озера Кабан, сообщает Дирекция скверов и парков Казани.

Творчество музыкантов относится к европейскому направлению джаза, известному как jazz-manouche или gypsy-jazz. Оно представляет собой симбиоз этнических мотивов цыган мануш и традиций свинга.

Вход на мероприятие будет бесплатным, оно начнется в 17 часов.

В этот же день в Лядском саду откроется фестиваль поэзии, посвященный 276-летию со дня рождения великого русского поэта Гавриила Державина. Здесь возложат цветы к памятнику классику и проведут поэтические чтения. Начало – в 11 часов утра.

В 16 часов в парке имени Урицкого пройдет фестиваль танцев от проекта «Зеленый фитнес». В программе запланированы открытые тренировки по таким направлениям, как латина-фитнес, реггетон, восточные танцы, контемп и леди-дэнс, афробразильская капоэйра.

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