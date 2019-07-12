Флаг Татарстана передали в дар музею Боевой славы Псковской области

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Общественной палате России состоялось заседание культурно-патриотической программы «Знамя Победы 2015–2020», в рамках которого представители Татарстана передали флаг республики в дар музею Боевой славы Псковской области, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.





Флаг передан в честь 75-й годовщины освобождения Идрицы от фашистских захватчиков. Заседание прошло при участии заместителя полномочного представителя РТ в РФ Эмиля Файзуллина и сотрудника сектора общественных связей полпредства Роберта Муртазина.



На совещании присутствовали представители 35 субъектов Федерации. Каждый из них также передал в дар музею «Боевой славы» флаги своих регионов.





Музей Боевой славы расположен в поселке Идрица Себежского района Псковской области. Знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии стало знаменем Победы, которое россияне каждый год видят 9 Мая. Именно с этим знаменем советские войска, освободив Идрицу от немецкой оккупации 12 июля 1944 года, дошли до Берлина и подняли его над Рейхстагом в мае 1945 года.



Модераторами заседания выступили председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина и председатель правления МЭД «Живая Планета», знаменитый телеведущий Николай Дроздов. Оба модератора являются сопредседателями программы «Знамя Победы 2015–2020».

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