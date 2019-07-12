Казанские художники награждены нагрудными знаками «За достижения в культуре»

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Доме дружбы народов РТ на закрытии международной выставки «К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина» состоялось награждение членов совета Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ специальным нагрудным знаком Министерства культуры РТ «За достижения в культуре», сообщает пресс-служба ведомства.

Среди награжденных – председатель Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ – Лада Аюдаг, ответственная за декоративно-прикладную работу Казанского отделения ПСХ СНГ – Елена Шмелева, художница Ирина Краснова-Волгина, организовавшая шесть коллективных выставок в США и другие.

Почетной грамотой Министерства культуры также отмечен заслуженный деятель искусств Татарстана, профессор кафедры изобразительных искусств Казанского архитектурно-строительного университета Закир Батраев. Грамота ему досталась за работу с молодыми художниками.

Казанское отделение Профессионального союза художников СНГ работает с 2002 года. За прошедший период проведено более ста коллективных выставок – большая часть в Казани, в городах России, ближнего и дальнего зарубежья – Праге, Париже, Вашингтоне.

Самым ярким арт-проектом этого года стала выставка «Чудо-остров Свияжск – культурное наследие Татарстана» в Российском духовно-культурном православном центре Парижа, где впервые экспонировались 23 картины, подаренные участниками выставки.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.