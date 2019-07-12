Татар-информ

13 июля 2019, 06:46

Наука и образование

Медресе в Высокогорском районе РТ откроется в 2020 году

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Наука и образование

Медресе в Высокогорском районе РТ откроется в 2020 году

Фото: «Высокогорские вести»

На днях в Высокогорском районе состоялось обсуждение вопросов, связанных с развитием будущего учебного заведения.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Медресе, которое строится в селе Высокая Гора недалеко от парка «Заказанье», планируют завершить уже в следующем году. На днях в Высокогорском районе состоялось обсуждение вопросов, связанных с развитием будущего учебного заведения, пишут «Высокогорские вести».

Пока перед руководством района стоит одна задача: быстро и качественно закончить строительство. Руководство прикладывает все усилия, но без помощи неравнодушных жителей школа не сможет начать функционировать.



Как отмечает издание, никто из присутствующих на встрече не остался безучастным. Представители организаций совместно с главой Высокогорского района Рустамом Калимуллиным обсудили насущный вопрос и распределили задачи. Остановились на том, что за каждым будет закреплен участок.

Так, гендиректор одной из местных компаний Ринат Гибадуллин занимается кузнечным делом и принял решение взять на себя строительство лестницы.



«На совещании с Рустамом Галиулловичем обсудили планы об открытии в следующем году медресе. Собрались все предприниматели и решили, что каждый выполнит работу по своему направлению. У меня вот есть кузнечное производство, сварочный участок, поэтому работу с металлоконструкциями взял на себя. Дай Бог, сделаю», – пообещал житель Высокой Горы.

Также по итогам встречи было решено закончить работы по отоплению – это необходимо для того, чтобы морозы не смогли помешать отделочным работам.

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