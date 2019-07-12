Тетюшские повара, спасатели и механики сдали демоэкзамены по стандартам WorkdSkills

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Восемь выпускников Тетюшского сельскохозяйственного техникума, учившиеся на поваров-кондитеров, сдали демоэкзамен по компетенции «Поварское дело» в Буинске. За четыре с половиной часа нужно было приготовить, подать и презентовать блюда, пишет газета «Авангард».

15 выпускников этого же учебного заведения по специальности «Механизация сельского хозяйства» прошли итоговую аттестацию по стандартам WorkdSkills по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в Актаныше. Студенты должны были установить и урегулировать узлы трактора, диагностировать и устранить неисправности электрооборудования трактора, а также подготовить его к работе. Все участники демоэкзамена сельхозтехникума получили сертификаты.

Второй год на базе Тетюшского государственного колледжа гражданской защиты проводится демоэкзамен по стандартам WorkdSkills по компетенции «Спасательные работы». В текущем году его сдали 80 выпускников учебного заведения по специальностям «Защита в чрезвычайных ситуациях» и «Пожарная безопасность».

Все ребята успешно продемонстрировали освоенные профессиональные компетенции: надели боевую одежду и снаряжение пожарного, проложили магистральную рукавную линию, преодолели полосу с препятствиями, надели общевойсковой защитный комплект, оказали первую помощь пострадавшему.

При переводе баллов итогового протокола в пятибалльную систему выяснилось, что 79 студентов сдали демонстрационный экзамен на «отлично», один студент – на «хорошо».

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