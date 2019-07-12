Промышленный парк «Нижнекамск» набрал 90% резидентов

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Компания «Метакам» стала первым резидентом промышленного парка под названием «Нижнекамск», вложив в производство 48 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Резидент ТОСЭР производит комплектующие для контрольно-измерительных приборов и автоматики, которые применяются в нефтехимии и нефтяной промышленности. Основными заказчиками компании являются «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез».





Кроме «Метакама», в нижнекамском промпарке заявлены еще восемь резидентов: «ПромТехСнаб» (комплектующие для «КАМАЗов»), «Арктон» (антилед-жидкости для самолетов), «ЭкоМенеджмент Поволжье» (утилизация отходов) и другие. Три производства откроются уже в этом году.



Предприятия-резиденты промпарка получают землю для строительства своих производств бесплатно. Более того, промпарк гарантирует бесплатное техническое присоединение к инженерным сетям.





Промпарк находится в черте города, на пересечении улиц Первопроходцев и Индустриальная. Первый этап строительства был завершен в конце прошлого года. Согласно оценкам, объем инвестиций потенциальных резидентов может составить более 2,4 млрд рублей.

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