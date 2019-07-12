Зеленодольские гимнасты стали победителями ΙΧ летней Спартакиады учащихся России

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Сборная команда Татарстана по спортивной гимнастике, в состав которой вошли только зеленодольские спортсмены, стала абсолютным победителем ΙΧ летней Спартакиады учащихся России, пишут «Новости Зеленодольска».

На финал в Пензу съехались гимнасты из двадцати регионов страны — 85 юношей и 83 девушки. Среди сильнейших юношей-перворазрядников во Дворце спорта «Буртасы» выступали четыре воспитанника зеленодольской спортшколы № 1.

В финале командных соревнований зеленодольцы завоевали «золото», обыграв сборную Москвы, занявшую второе место, на 6,580 балла.

В личном многоборье абсолютным победителем стал Даниил Новиков, набравший 132,817 балла, второе место досталось Кириллу Родионову (129,850). В финале Кирилл Родионов стал обладателем «золота» в упражнениях на коне, а в вольных упражнениях и на кольцах спортсмен занял «серебро» и «бронзу» — на перекладине. Никита Ситнов занял четвертое место на опорном прыжке, Богдан Иванов — шестое место на кольцах.

«Наши ребята выступили блестяще», — поделился радостью директор СШ № 1 Радик Сабитов.

В финале в отдельных дисциплинах не участвовал абсолютный победитель этих соревнований Даниил Новиков, так как он отправился в международный гимнастический лагерь в Италии на тренировочный мастер-класс.

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