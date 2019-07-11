В Заинске выбрали лауреата премии имени Суббуха Рафикова

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Комиссия по присуждению премии имени Суббуха Рафикова провела заседание по определению лауреата премии, передает «Заинск-информ».
Документы на соискание премии подали два кандидата: заинские поэты Надежда Чепурная и Маслах Кашапов.
Путем открытого голосования был выбран победитель. Его имя станет известно 15 июля, в день вручения. Церемония награждения традиционно приурочена ко дню рождения писателя Суббуха Рафикова.
«Премия имени Суббуха Рафикова присуждается раз в два года отдельным лицам и коллективам, внесшим большой вклад в развитие национальной культуры, литературы, искусства, имеющим профессиональное мастерство, собственный авторский стиль, признанным обществом», – отмечает издание.