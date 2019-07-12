Музыка альпийского рога и ракушки разогнали тучи над Елабугой

(Елабуга, 12 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Несмотря на проливной дождь, третий вечер музыкального фестиваля в формате open air «Летние вечера в Елабуге» собрал большое количество зрителей. С 10 по 14 июля в Елабуге проходит II Международный фестиваль Б. Березовского. Сегодняшний концерт прошел под девизом «Джаз и не только».

Дождь лил с самого начала концерта, однако на зрительских трибунах почти не было пустых мест, тем более что в этом году организаторы предусмотрительно установили навесы. Впрочем, многие предпочли, надев плащи и укрывшись под зонтиками, стоять ближе к сцене и музыкантам. Среди почетных гостей мероприятия были заместитель Председателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова, депутат Госсовета РТ Анастасия Исаева и глава Елабужского района республики Геннадий Емельянов.

Как и в предыдущие дни, сегодня выступил сам идейный вдохновитель фестиваля Борис Березовский. Открывая вечер, пианист заметил, что зрителей весь вечер будет ожидать необычное сочетание джаза и классики. «Цель сегодняшнего концерта – уйти от формальности. Классика и джаз очень часто похожи, и там, и здесь есть достаточно сложные произведения, и вы их сегодня тоже услышите. Но мне бы очень хотелось, чтобы они прозвучали не как сложные и интеллектуальные произведения, а просто как музыка, которая писалась от души», – обратился он к зрителям.

На сцене импровизировал Камерный оркестр Игоря Лермана, а вместе с ним, сменяя друг друга, выступили солисты Никита Борисоглебский (скрипка), София Каландадзе (арфа), Эвелина Березовская (пианино) и Вадим Неселовский (пианино). Бурными овациями зрители встречали выступления трио «Элегато» вместе с баянистом Айдаром Салаховым, которые исполнили в том числе и известные татарские народные мелодии.

Кроме того, в этот вечер вместе с музыкой классиков звучали произведения композитора, пианиста-импровизатора Вадима Неселовского из США, который признался, что специально заранее не готовился к концерту. «Джаз – это элементы и афроамериканской культуры, и рок- и поп-музыки, и классическое наследие. И все это переплетается в такой невиданный винегрет. Самое главное – это что-то, что играется здесь и сейчас. Дело в том, что ни одной ноты, которую я сейчас сыграл, я заранее не готовил, честно», – сказал он зрителям после своего выступления.

Настоящий восторг вызвало у публики выступление Jazz-Team Аркадия Шилклопера. Мультиинструменталист известен тем, что играет на альпийском роге невероятных размеров. Впрочем, сегодня зрители услышали звучание и других инструментов в руках маэстро, например, валторны и даже ракушки. Все это вместе, как и обещал музыкант, разогнало тучи, и дождь, ливший несколько часов, перестал идти.

Впереди еще два концерта: 13 июля – Vivat, Yamaha!, а 14 июля – «Александра». Вчерашний же концерт прошел под знаком «Игры в барокко». На сцену вышел шотландский дуэт скрипача Криса Стаута и арфистки Катрионы Маккей. «На этом фестивале чувствуется особая атмосфера. Нам очень нравится. Люди, которые здесь живут, очень похожи на шотландцев. Все мы, и россияне, и шотландцы, – сильный народ. Нам нравится сплоченность здешних людей. Мы чувствовали тепло зрителей, которые наслаждались музыкой», – поделились после выступления впечатлениями музыканты.

Также в этот день своим искусством покорили зрителей французский виолончелист Анри Демаркет, гобоист Алексей Балашов, виолончелист Андрей Каминский, альтистка Эллина Пак и ансамбль солистов Московской филармонии «Мадригал».

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