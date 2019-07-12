Китайские журналисты и туроператоры посетят в Казани туристические объекты, связанные с Лениным

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Представители туроператоров и журналисты из китайских провинций Фуцзянь и Чжэцзян посетят Татарстан в рамках рекламно-информационного тура, который проводит Госкомитет РТ по туризму. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета.

14 — 19 июля 20 гостей из Китая посетят в Казани туристские объекты — в том числе те, которые связаны с именем В. И. Ленина. В программе у журналистов и туроператоров также путешествие на остров-град Свияжск и в Великий Болгар, где их познакомят с достопримечательностями и инфраструктурными объектами.

18 июля участники тура встретятся с председателем госкомитета Сергеем Ивановым и татарстанскими туроператорами, которые специализируются на приеме иностранных туристов.

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