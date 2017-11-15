В Татарстане ввели в эксплуатацию более 60% жилья от плана

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Татарстане ввели в эксплуатацию 1 млн 458,8 тыс. кв. метров жилья — это 60,2% от плана, заявил глава Минстроя республики Ирек Файзуллин на совещании в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Файзуллин отчитался о проверках, которые провела Инспекция Госстройнадзора в сфере охраны труда. По результатам 760 проверок эксперты вынесли 181 постановление на общую сумму почти 7 млн рублей. С начала года в Татарстане зафиксировали 4 несчастных случая на строительных объектах, при этом среди них ни один не закончился смертельным исходом.

Министр также рассказал о подготовке к капремонту дворовых пространств — в Татарстане замерили 4 тыс. 722 дворов — это половина из имеющихся. Специалисты разработали типовые решения по капремонту.

С начала года в республике также ввели в эксплуатацию 46 домов по программе соципотеки и завершили строительство 24 объектов инвестиционной программы. В высокой степени готовности — 59 объектов, в средней — 29, в низкой — 31.

Сертификаты на жилье оформлены 33 многодетным семьям, 19 уже реализовано. Жильем также обеспечили 21 чернобыльца, 18 вынужденных переселенцев и одному переселенцу с Крайнего Севера.

Из строящихся 58 многоквартирных инвестиционных жилых домов в высокой степени готовности 29 домов; в средней степени готовности — 29 домов. Кроме того, введено 5 тыс. 100 запланированных домов в части индивидуального жилищного строительства.

В рамках реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год из республиканского бюджета выделено 2 млрд рублей, из бюджета РФ — 1 млрд 273,3 млн рублей. На эти средства запланировано обустройство 54 объектов общественных пространств.

По программе «Доступная среда» в этом году запланирована адаптация 12 объектов общеобразовательных учреждений.

Глава Минстроя РТ сообщил, что в текущем году Фонд газификации в 2019 году реализует несколько программ — «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ», «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ» и «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ».

Кроме того, в Татарстане планируется построить 13 коровников — на 12 из них уже ведутся работы. Будут также построены 102 силосно-сенажных транша мощностью 1 тыс. тонн, работы ведутся на 74 объектах, на 17 завершены.

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