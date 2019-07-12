(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео пожар в казанском магазине «Смешные цены». Видеоролик появился в распоряжении ИА «Татар-информ».

«Сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в доме № 13 по улице Карбышева в магазине "Смешные цены" произошел пожар», – рассказали агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

До прибытия огнеборцев из магазина самостоятельно вышли 5 посетителей и 5 сотрудников.

В 19.55 пожарным удалось ликвидировать открытый огонь. В результате происшествия никто не пострадал. Площадь пожара составила 30 кв. метров.

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