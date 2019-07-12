В Нижнекамске после реконструкции открылась Соболековская трасса

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Соболековская трасса после капитальной реконструкции открыта для всех желающих. Рабочие здесь капитально отремонтировали полотно, расширили полосы, передает «НТР 24».
Очевидцы отмечают, что полотно после ремонта ровное, как стекло – ни одной ямы.
На ремонт было выделено 450 млн рублей. Дорожники постелили два слоя асфальта общей толщиной 15 сантиметров, дорогу расширили. Из города в сторону промзоны появилось три полосы, в обратном направлении – две. Логистика продумана так, чтобы минимизировать пробки.
«Осталось развесить знаки и сделать разметку, а так почти все готово», – говорят дорожники.
Час пик на Соболековской трассе – это утро, когда все едут на работу. Количество машин достигает порядка 3 тысяч. Третья полоса позволяет проехать на БСИ без остановки.
Подрядчики дают гарантию на дорогу четыре года, но обещают, что прослужит она более десяти лет. Максимально разрешенная скорость здесь – 60 км/ч.