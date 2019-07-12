За «Рубин» впервые сыграет шведский футболист

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня пресс-служба шведского «Гетеборга» объявила о переходе своего защитника Карла Старфельта в казанский «Рубин». Ранее в составе казанцев не играл ни один шведский футболист.

Подтвердил информацию шведского клуба самый авторитетный трансферный источник Европы — портал transfermarkt.de, использующий официальные данные УЕФА.

По данным transfermarkt.de, «Рубин» приобрел 24-летнего Старфельта за 1 млн евро. Срок действия контракта шведского центрального защитника с казанским клубом — четыре года, вплоть до 30 июня 2023 года. Транфсферная стоимость игрока составляет 800 тыс. евро, за полтора года выступлений за «Гетеборг» она увеличилась в два с половиной раза.

В текущем сезоне, а шведы играют по системе «весна-осень», как чемпионат СССР, «Гетеборг» занимает 4-е место в высшей лиге, 24 очка после 13 туров. Старфельт сыграл во всех 13 матчах и отметился одним забитым мячом и одной желтой карточкой.

В активе защитника два матча в составе молодежной (до 20 лет) сборной Швеции. «Рубин» пока не сообщил о покупке шведского защитника.

15 июля в первом туре чемпионата России «Рубин» в Москве сыграет с «Локомотивом».

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