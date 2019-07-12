Демография и дороги: «Единая Россия» проверила ход реализации нацпроектов в Набережных Челнах

(Набережные Челны, 12 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Рабочая группа по контролю за реализацией национальных проектов совершила выезд на объекты, которые возводятся в Набережных Челнах в рамках нацпроектов «Демография» и «Безопасные и качественные дороги».

Специалисты проверили готовность пяти детских садов и новых дорог Набережных Челнов. «Когда строители приходят на строительство детского сада, они должны знать, если бы не национальный проект “Демография”, то этот детский сад мог бы и не появиться на карте города. А это значит — не было бы этого строительного объекта, не было бы возможности обеспечить квалифицированной работой такое количество профессионалов, а следовательно и зарплатой», — отметила на заседании зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова. Она напомнила, что нацпроекты дают возможность повысить качество жизни каждой семьи. «Хотелось бы отметить, что этот год даст возможность Челнам почти на 35% обеспечить детей ясельного возраста местами в дошкольных учреждениях, из тех, кто стоит сегодня на очереди. За год 35% — это, конечно, очень высокий показатель, безусловно, очень радует», — подчеркнула зампредседателя Госсовета РТ.

Кроме детсадов рабочая группа «Единой России» проверила в Набережных Челнах качество и готовность дорог в городе. «Дороги, по которым мы сегодня проехали, на высоком уровне, для их ремонта выбраны качественные материалы. Строители позаботились о людях с ограниченными возможностями, обеспечили безопасность на пешеходных переходах», — поделилась наблюдениями Татьяна Ларионова.

Региональной составляющей национального проекта «Безопасные и качественные дороги» является проект «Дорожная сеть», его общий объем составляет более 13 млн рублей.

Татарстанские депутаты-единороссы первыми в стране создали сайт, где перечислены все стройки и объекты модернизации в рамках нацпроектов, которые будут реализованы в районах и городах республики, — VMESTE.TATAR. Каждый житель с помощью этой интернет-площадки может увидеть, как реализуются нацпроекты. Также в республике с начала июня любой человек может фотографировать строящиеся объекты и направлять снимки на портал VMESTE.TATAR для открытой публикации. Это позволяет каждому татарстанцу не только следить за нацпроектами, но и влиять на их реализацию.

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