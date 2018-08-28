Татар-информ

12 июля 2019, 19:14

Наука и образование

Новый детсад «АБВГДейка» Набережных Челнов включат в полилингвальный комплекс города

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Наука и образование

Новый детсад «АБВГДейка» Набережных Челнов включат в полилингвальный комплекс города

Фото: архив

Рабочая группа «Единой России» по контролю за нацпроектами посетила объекты Автограда.

(Набережные Челны, 12 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Один из новых детских садов Набережных Челнов «АБВГДейка» включат в полилингвальный комплекс города. Об этом сообщила зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова на выездном заседании рабочей группы «Единой России» по контролю за реализацией национальных проектов.

«При строительстве детского сада “АБВГДейка” учитывались будущие технологии работы с детьми,нацеленные на их подготовку к школе. Сегодня мы приняли решение, что включим его в состав полилингвального комплекса, который будет создаваться здесь,в Набережных Челнах», — отметила член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова. Детсад рассчитан на 220 мест для детей, в нем предусмотрено 6 ясельных и 6 дошкольных общеразвивающих групп.

По словам Ларионовой, в 2019 году в Татарстане запланировано строительство 29 дошкольных учреждений на более чем 6 тыс. мест, в том числе для 3 тыс. детей ясельного возраста. «Это делается в рамках нацпроекта “Демография” для мам, которые хотят продолжать работать и не утрачивать свои профессиональные навыки», — подчеркнула спикер.

В рамках нацпроекта «Демография» в Татарстане реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Общий объем финансирования составляет 4,2 млрд рублей. Цель проекта — повысить уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста с 76,9% до 78,9% к 2024 году. При этом доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет должна составить к этому сроку 100%.

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