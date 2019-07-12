Студенты КГАСУ стали победителями конкурса в США за проект гостиниц на крышах Нью-Йорка

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Студенты КГАСУ стали победителями конкурса в рамках международной архитектурной премии Radical Innovation Award в США, сообщает Минобрнауки РТ.

Ежегодно в Нью-Йорке выбирают лучшие инновационные архитектурные решения в области гостиничной индустрии в рамках международной архитектурной премии Radical Innovation Award. Отдельно в конкурсе рассматриваются проекты профессионалов и студентов.

«Победителем 2019 года стал проект гостиницы на крышах Нью-Йорка команды студентов Руслана Маннапова (5 курс) и Айрата Зайдуллина (3 курс)», – отмечается в сообщении министерства.

Проект отеля на крыше Gardens (Rooftop Hotel Gardens) предлагает концепцию, которую можно применить в любом крупном городе. Отель предоставляет гостям возможность насладиться панорамой города в изолированном камерном пространстве. Предлагается создать сеть отелей, расположенных на крышах зданий.

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