Ученики из малообеспеченных семей РТ могут поучаствовать в стипендиальной программе «Пять с плюсом»

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Школьники из Татарстана могут принять участие в стипендиальной программе «Пять с плюсом» фонда «Созидание», сообщает Минобрнауки РТ.
Программа рассчитана на детей в возрасте от 12 до 18 лет из малообеспеченных семей. Заявки на участие в ней будут принимать до 10 сентября текущего года.
Со следующего года стипендия фонда для талантливых и успешных подопечных детей из малообеспеченных семей увеличится. В частности, она составит не 3,5 тыс. рублей, а поднимется до 5 тыс. рублей в месяц.
За шесть лет количество детей-участников программы «Пять с плюсом» выросло почти втрое – с 192 до 564 стипендиатов.