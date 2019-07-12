Ученики из малообеспеченных семей РТ могут поучаствовать в стипендиальной программе «Пять с плюсом»

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Школьники из Татарстана могут принять участие в стипендиальной программе «Пять с плюсом» фонда «Созидание», сообщает Минобрнауки РТ.

Программа рассчитана на детей в возрасте от 12 до 18 лет из малообеспеченных семей. Заявки на участие в ней будут принимать до 10 сентября текущего года.

Со следующего года стипендия фонда для талантливых и успешных подопечных детей из малообеспеченных семей увеличится. В частности, она составит не 3,5 тыс. рублей, а поднимется до 5 тыс. рублей в месяц.

За шесть лет количество детей-участников программы «Пять с плюсом» выросло почти втрое – с 192 до 564 стипендиатов.

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