Марат Ахметов: Катализатором развития ЛПХ являются приемлемые закупочные цены на сельхозпродукцию

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Катализатором развития личных подсобных хозяйств граждан являются приемлемые закупочные цены на сельхозпродукцию, считает заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов. Об этом он заявил на совещании в Доме Правительства республики, докладывая о деятельности малых форм хозяйства на селе.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Татарстана Президент РТ Рустам Минниханов. В совещании также принял участие первый заместитель Премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

Выступая на совещании, глава Минсельхозпрода РТ отметил, что катализатором развития ЛПХ, помимо всего прочего, «являются и приемлемые закупочные цены на сельхозпродукцию».

По его словам, сегодня по республике средняя закупочная цена на молоко составляет 17 рублей 60 копеек за килограмм, за месяц [ с 14 июня по 12 июля текущего года] она снизилась на 24 копейки.

В то же время в нескольких районах закупочная цена на молоко с частных подворий остается на приемлемом уровне. К примеру, по высокой цене закупают молоко у населения в Балтасинском районе (19 рублей 96 копеек за килограмм), Буинском (19 рублей 74 копейки), Черемшанском (19 рублей 50 копеек) районах.

По словам Марата Ахметова, «недопустимо низкими остаются цены в Тукаевском, Бавлинском, Дрожжановском, Зеленодольском, Заинском, Мензелинском районах». Так, в Тукаевском районе молоко у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, закупается по цене 15 рублей за килограмм, что на 2 рубля 60 копеек ниже средней закупочной цены на молоко по республике.

Министр призвал глав районов, где низкие закупочные цены на произведенную в ЛПХ сельхозпродукцию, использовать имеющиеся рычаги для исправления ситуации.

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