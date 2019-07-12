Татар-информ

12 июля 2019, 21:34

Здоровье и среда

За безлицензионную добычу торфа житель Татарстана заплатит два штрафа

Рекомендуем

Здоровье и среда

За безлицензионную добычу торфа житель Татарстана заплатит два штрафа

Злоумышленник из Лаишевского района занимался разработкой торфяных пластов на площади более 10 тысяч кв. метров.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Сразу два штрафа по двум статьям КоАП РФ заплатит житель Татарстана за безлицензионную добычу торфа. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Возместить ущерб, причиненный за самовольное недропользование, предстоит жителю Лаишевского района республики. На территории Кирбинского сельского поселения инспекторы зафиксировали факт безлицензионной добычи торфа. Злоумышленник занимался разработкой торфяных пластов на площади более 10000 кв. метров», — сказано в сообщении.

В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ «Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы», и по ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами». Первое нарушение чревато штрафом для граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей, а второе от 3 до 5 тысяч рублей.

Стоит отметить, что незаконная добыча недр — распространенное нарушение в Татарстане как со стороны частных лиц. Так и со стороны организаций. Однако ко вторым нарушителям применяются более строгие меры административного наказания. Ранее «Татар-информ» сообщал, что ООО «Стройтехника плюс» оплатит штраф в размере 800 тысяч рублей, компенсирует ущерб в размере 1,2 млн рублей и проведет рекультивацию участка, на котором проводилась незаконная добыча недр.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Психолог ДРКБ объяснила, почему дети попадают в опасные ситуации
Новости дня
21:34
За безлицензионную добычу торфа житель Татарстана заплатит два штрафа

Злоумышленник из Лаишевского района занимался разработкой торфяных пластов на площади более 10 тысяч кв. метров.

21:18
Китайские журналисты и туроператоры посетят в Казани туристические объекты, связанные с Лениным

Госкомитет РТ по туризму проведет для гостей из Китая рекламно-информационный тур по Татарстану.

21:02
КФУ вошел в топ-10 вузов с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов

Молодые специалисты казанского вуза могут рассчитывать на заработную плату в размере 70 тыс. рублей.

20:48
Татарстанцев приглашают к участию в благотворительной акции «Подари книге вторую жизнь!»

Все желающие смогут пополнить фонды школьных библиотек учебной, научно-популярной, художественной, справочной литературой.

20:34
В Татарстане ввели в эксплуатацию более 60% жилья от плана

Глава Минстроя РТ рассказал о ходе строительства различных объектов в республике.

20:25
Очевидцы сняли на видео пожар в казанском магазине «Смешные цены»

В результате происшествия никто не пострадал.

20:20
Из Набережных Челнов в Заполярье на поиск пропавшего путешественника отправилась экспедиция

Друзья Льва Бушуева не питают надежды на то, что смогут найти товарища живым, но хотят захоронить его останки на родной земле.

20:10
За «Рубин» впервые сыграет шведский футболист

Казанский клуб приобрел 24-летнего Карла Старфельта за 1 млн евро.

20:06
В первом полугодии 2019 года в Татарстане отмечен рост производства молока и мяса

Отдельные муниципальные районы РТ существенно улучшили динамику производства продукции животноводства.

19:52
Демография и дороги: «Единая Россия» проверила ход реализации нацпроектов в Набережных Челнах

«Единая Россия» продолжает партийный контроль за строительством объектов в рамках реализации национальных проектов в РТ.

19:50
Спортсмены из Казани завоевали три «золота» Международных детских игр

Представители сборной столицы Татарстана одержали победу в плавании и дзюдо.

19:36
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать шашлык
19:22
Роспотребнадзор по РТ запретил купаться на двух казанских пляжах

На озерах Большое Лебяжье и Глубокое будут выставлены аншлаги, запрещающие купание.

19:14
Новый детсад «АБВГДейка» Набережных Челнов включат в полилингвальный комплекс города

Рабочая группа «Единой России» по контролю за нацпроектами посетила объекты Автограда.

19:08
На Набережной Камы в Рыбной Слободе встретят эстафету флага WorldSkills

В торжественной части мероприятия гостей и жителей районов ознакомят с движением WorldSkills.

18:52
До 100 тыс. рублей могут заработать татарстанцы без высшего образования

В центре занятости населения рассказали, работникам какой сферы не требуется образование.

18:46
Орешкин проехал подмосковную Балашиху и направляется в Казань

Во время автопробега министр примет решение о выборе между строительством платной трассы Москва — Казань и реконструкцией трассы М7.

18:36
Марат Ахметов: Катализатором развития ЛПХ являются приемлемые закупочные цены на сельхозпродукцию

По республике средняя закупочная цена на молоко, реализуемое населением, составляет 17 рублей 60 копеек за килограмм.

18:28
Марат Ахметов: Фермеры демонстрируют положительную динамику производства продукции животноводства

В этом году в республике на возмещение части затрат сельчан на строительство мини-ферм направят 60 млн рублей.

18:24
Казанский УНИКС узнал соперников по группе Кубка Европы

Первый групповой этап Кубка Европы стартует в начале октября.

18:10
На открытие соревнований «Камское море 2019» в Лаишевский район прибудет эстафета флага WorldSkills

Почетные гости нанесут нашивку герба Лаишевского района на флаг WorldSkills Kazan 2019.

17:56
Президент Татарстана назвал Германа Грефа главным поставщиком своих книг

Рустам Минниханов принял участие в Молодежном нефтегазовом форуме, который открылся в Альметьевском районе.

17:40
«Нет оснований краснеть за сделанное»: Юрий Камалтынов подвел итоги работы депутатов-единороссов

За пятилетний период деятельности фракцией «Единая Россия» в Госсовете РТ было рассмотрено 138 вопросов.

17:26
Первое в РФ производство малеинового ангидрида «Татнефть» начнет на год раньше заявленного срока

Президент РТ принял участие в Нефтяном саммите Республики Татарстан.

17:15
Условные сроки получили казанцы, которые открыли подпольное казино в подвале торгового центра

Пятерым обвиняемым суд назначил по одному году условно.

События