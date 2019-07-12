За безлицензионную добычу торфа житель Татарстана заплатит два штрафа

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Сразу два штрафа по двум статьям КоАП РФ заплатит житель Татарстана за безлицензионную добычу торфа. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Возместить ущерб, причиненный за самовольное недропользование, предстоит жителю Лаишевского района республики. На территории Кирбинского сельского поселения инспекторы зафиксировали факт безлицензионной добычи торфа. Злоумышленник занимался разработкой торфяных пластов на площади более 10000 кв. метров», — сказано в сообщении.

В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ «Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы», и по ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами». Первое нарушение чревато штрафом для граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей, а второе от 3 до 5 тысяч рублей.

Стоит отметить, что незаконная добыча недр — распространенное нарушение в Татарстане как со стороны частных лиц. Так и со стороны организаций. Однако ко вторым нарушителям применяются более строгие меры административного наказания. Ранее «Татар-информ» сообщал, что ООО «Стройтехника плюс» оплатит штраф в размере 800 тысяч рублей, компенсирует ущерб в размере 1,2 млн рублей и проведет рекультивацию участка, на котором проводилась незаконная добыча недр.



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