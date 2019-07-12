Перевозка пассажиров в Казанском регионе ГЖД за полгода выросла на 3%

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В первом полугодии в Казанском регионе Горьковской железной дороги перевозка пассажиров выросла почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает пресс-служба региона ГЖД.

С января по июнь текущего года в Казанском регионе ГЖД перевезено более 4,4 млн пассажиров, что на 2,7% выше показателя соответствующего периода прошлого года. В том числе в дальнем сообщении отправлен 1 млн человек (рост на 3%), в пригородном сообщении – 3,3 млн пассажиров (рост на 2,6%).

За июнь было перевезено 916,2 тыс. пассажиров, из них поездами дальнего следования – 212,7 тыс. человек (рост на 3,5%), поездами пригородного сообщения – 703,5 тыс. пассажиров (рост на 0,2%).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.