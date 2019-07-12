Казанский УНИКС узнал соперников по группе Кубка Европы

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в штаб-квартире УЛЕБ в Барселоне состоялась жеребьевка Еврокубка-2019/20. От России в турнире сыграют казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Казанцы будут выступать в группе С, кубанцы — в В, информирует пресс-служба турнира.

Соперниками казанцев в группе С стали турецкая «Дарушафака» (Стамбул), словенская «Олимпия» (Любляна), испанский «Ховентуд» (Бадалона), итальянская «Брешия» (Брешия) и французский «Нантер» (Нант).

С турецкой, словенской и испанской командами УНИКС ранее встречался в еврокубках, а вот с «Брешией» и «Нантером» еще не доводилось. Про французский клуб казанцам многое может расссказать их новичок, исландский форвард Хаукур Палссон, отыгравший минувший сезон как раз в «Нантере».

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на групповом этапе получил в соперники литовский «Ритас», турецкий «Тофаш», французский «Лимож», сербский «Партизан» и итальянскую «Венецию».

По итогам первого группового этапа по 4 лучших команды из 4 групп выйдут во второй этап, Топ-16. Эти 16 команд затем выяснят восемь участников плей-офф.

Первый групповой этап Кубка Европы стартует в начале октября.

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