Марат Ахметов: Фермеры демонстрируют положительную динамику производства продукции животноводства

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Татарстане малые формы хозяйствования в АПК демонстрируют положительную динамику производства продукции животноводства. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства республики, докладывая о деятельности малых форм хозяйства на селе.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Татарстана Президент РТ Рустам Минниханов. В совещании также принял участие первый заместитель Премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

«В целом имеем положительную динамику развития [малых форм хозяйствования в АПК] при небольшом снижении производства в личных подсобных хозяйствах», – доложил глава Минсельхозпрода РТ.

Согласно данным ведомства, за первое полугодие 2019 года хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства произвели 344,7 тыс. тонн молока (101% к соответствующему периоду 2018 года), 45,8 тыс. тонн мяса (100%). При этом в крестьянских (фермерских) хозяйствах молока произведено 84,2 тыс. тонн (прирост 9%), мяса – 11,3 тыс. тонн мяса (прирост 7%).



«По республике за год произвели продукцию на одно подворье в среднем на 276 тыс. рублей», – уточнил Марат Ахметов.

В отдельных муниципальных районах этот показатель значительно выше. Так, в Спасском районе стоимость валовой продукции на одно ЛПХ составляет 441 тыс. рублей, в Балтасинском – 386 тыс. рублей, в Чистопольском – 375 тыс. рублей, Дрожжановском – 347 тыс. рублей, Аксубаевском – 327 тыс. рублей, в Арском – 312 тыс. рублей.

При этом значительно ниже среднего по республике показатели Пестречинского района – 154 тыс. рублей, Альметьевского – 195 тыс. рублей, Лаишевского – 197 тыс. рублей, ряда других районов. По мнению министра, этим муниципалитетам следует улучшить работу с ЛПХ с тем, чтобы помочь им сохранить и увеличить поголовье коров и других животных. А этому, в частности, должно способствовать строительство мини-ферм, приобретение нетелей и молодняка птиц.

Как отметили в Минсельхозпроде РТ, в этому году предусмотрено направить из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельчан на строительство мини-ферм 60 млн рублей, на приобретение нетелей – 29,5 млн рублей, молодняка птиц – 15 млн рублей.

Среди районов, где активно ведется строительство мини-ферм, Актанышский (имеется 39 мини-ферм), Арский (16), Мамадышский (15), Тукаевский 14), Алькеевский (12) и Буинский (11) районы, сообщили в Минсельхозпроде РТ.

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