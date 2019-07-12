Наиболее активными организаторами акции «Помоги собраться в школу» стали восемь муниципалитетов РТ

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Татарстане проходит благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Наибольшую активность в ее организации проявили Агрызский, Алькеевский, Апастовский, Бугульминский, Кайбицкий, Нижнекамский, Тукаевский районы, а также Казань, сообщает Минобрнауки РТ.

Традиционная благотворительная акция была запущена в Татарстане 1 июня. Старт второму этапу проекта планируется дать 1 августа. «Внести свой вклад в общее доброе дело может каждый желающий. Для этого необходимо обратиться в исполком муниципального образования и узнать координатора акции в муниципалитете», – отмечается в сообщении министерства.

В этом году в благотворительной помощи нуждаются более 7,5 тыс. первоклассников и около 20 тыс. учеников со 2-го по 11-й класс. На данный момент помощь оказана 2 тыс. школьников. В рамках акции учащиеся получили портфели, школьную форму, подарочные сертификаты на приобретение канцтоваров.

Республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу» направлена на оказание социальной помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей, приемным детям и инвалидам. Она проводится с 2007 года по инициативе Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности и поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.

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