Президент Татарстана назвал Германа Грефа главным поставщиком своих книг

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Чтение книг отнимает много времени, однако читать необходимо, чтобы разбираться в трендах. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с участниками молодежного форума в Альметьевске. Руководитель республики также назвал имя человека, который чаще всего присылает ему книги для чтения.

«Так получилось, что в последнее время самый большой носитель передовых идей — это Герман Греф, и он каждую неделю присылает массу книг. Все прочесть сложно, поэтому мой помощник делает мне выжимку и я стараюсь быть в курсе», — сказал Минниханов. «Для того чтобы читать книги, необходимо много времени, но понимать какие существуют тренды, — это очень важно, поэтому нужно найти какую-то форму, чтобы быть в курсе всех событий», — подчеркнул Президент РТ.

Свое отношение к книгам во время молодежного форума также прокомментировали генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов и замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. «Первая книга по менеджменту, которая мне больше всего понравилась, — это “Незнайка на Луне”. В каждом возрасте человеку на понятном для него уровне подаются одни и те же мысли, знания», — сказал Наиль Маганов. Он признался, что ежедневно читает перед сном самую разнообразную литературу.

В свою очередь замминистра энергетики РФ посоветовал молодым людям прочитать книги «Дивный новый мир», «Атлант расправил плечи» и любой из учебников по экономике. «У нас очень многие люди пытаются обьяснить процессы в обществе теориями заговора и вмешательством инопланетян, хотя очень многие вещи объясняются цифрами и экономикой», — подчеркнул Сорокин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.