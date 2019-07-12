Татар-информ

12 июля 2019, 17:40

Политика

«Нет оснований краснеть за сделанное»: Юрий Камалтынов подвел итоги работы депутатов-единороссов

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Политика

«Нет оснований краснеть за сделанное»: Юрий Камалтынов подвел итоги работы депутатов-единороссов

Фото: gossov.tatarstan.ru

За пятилетний период деятельности фракцией «Единая Россия» в Госсовете РТ было рассмотрено 138 вопросов.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Фракция «Единая Россия» в парламенте Татарстана в целом «поработала неплохо». Об этом заявил заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» в ГС РТ Юрий Камалтынов на пресс-конференции, посвященной итогам работы фракции партии в Государственном Совете V созыва.

«У меня, как у руководителя фракции, нет оснований краснеть за то, что было проделано. По крайне мере, в вопросах планирования и исполнения планов и решений, дисциплины и ответственности критиковать кого-то из моих коллег нет необходимости. Подводя итоги, пришли к выводу, что в целом фракция поработала неплохо», – сказал депутат.

Он напомнил, что на выборах в Госсовет Татарстана в 2014 году «Единая Россия» набрала 84,2% голосов, в состав фракции партии вошли 82 депутата. «Всего за пять лет было проведено 48 совместных заседаний с депутатской группой “Татарстан – новый век”, 45 заседаний президиума, на которых рассмотрели организационные вопросы. За пятилетний период деятельности фракции было рассмотрено 138 вопросов. Безусловно, на первом месте стояла законотворческая деятельность. За этот период было рассмотрено 599 законопроектов, 561 из них стал законом», – констатировал Юрий Камалтынов.

Кроме того, по его словам, депутатами-единороссами было разработано и направлено в Госдуму 30 законодательных инициатив.

«Одно из важнейших направлений нашей работы – прием обращений граждан. Этому вопросу мы уделяем большое внимание. В региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева было проведено более 900 приемов, принято свыше 2,5 тыс. человек. На особом контроле держали прием депутатами населения в районах и городах республики. Проведено более 3,2 тыс. таких приемов и почти 12 тыс. человек было принято. За прошедший период также провели 72 тематических приема. Больше тысячи человек было принято», – отметил зампредседателя Госсовета РТ.

Юрий Камалтынов также добавил, что разработана система, которая поможет избирателям взаимодействовать с депутатами напрямую. «Мы эту программу разработали – хорошая информационная платформа. Когда будет избран новый созыв, депутаты от нашей фракции будут работать в этой системе. Ставится задача – сделать так, чтобы в нее попали и те депутаты-единороссы, которые будут избраны в муниципальных органах власти, чтобы эта система пронизывали все депутатские фракции “Единой России”. Деятельность каждого депутата по обращениям граждан станет абсолютно прозрачной, и эффективность каждого депутата будет хорошо видна», – заметил он.

Говоря о дисциплине депутатов-единороссов, Юрий Камалтынов подчеркнул, что в целом явка членов фракции на заседаниях Госсовета РТ никогда не была ниже 80%. «В целом доволен дисциплиной своих коллег-единороссов. Более 90% депутатов выполняли те требования, которые предъявлялись к ним. Думаю, что и в новом созыве поставят вопрос партийной организации: избрался – работай», – заключил он.

Фракция «Единая Россия» была образована в Госсовете Татарстана 27 сентября 2014 года, в ее состав вошли 82 депутата, в том числе 35 депутатов-одномандатников. 

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