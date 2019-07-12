Первое в РФ производство малеинового ангидрида «Татнефть» начнет на год раньше заявленного срока

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Компания «Татнефть» приняла решение ускорить строительство первого в России производства по выпуску малеинового ангидрида. Завод планируется ввести в 2021 году на год раньше заявленного срока. Об этом сообщил руководитель проектного офиса по развитию нефтегазохимического комплекса Сирень Сахапов на Нефтяном саммите РТ в Альметьевском районе.

«Первый этап нефтегазохимического комплекса мы планировали ввести в 2022-2023 годах, но мы вышли с инициативой чтобы ускориться и ввести производство по выпуску малеинового ангидрида в 2021 году, а остальные заводы в 2022 году», — сказал Сахапов, рассказывая о флагманском проекте «Татнефти» Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Как уточнил докладчик, решение ускориться было принято для того, чтобы опередить аналогичный проект компании «Сибур».

По словам Сахапова, для создания нефтегазохимического комплекса будут привлечены самые передовые зарубежные технологии обеспечивающие высокие экономические показатели и экологические требования. «Сырьем для нефтегазохимического комплекса первого этапа является продукция “Татнефти” — бутан, пропан, планируется перерабатывать 390 тыс. тонн сырья в год. На выходе будет получаться малеиновый ангидрид, деривативы, полипропилен и углепластики. Производства планируется разместить на территории особой экономической зоны “АлмА”. Продукция впоследствии будет перерабатываться резидентами ОЭЗ в конечные товары», — пояснил руководитель проектного офиса.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» Сирень Сахапов уточнил, что производство по выпуску малеинового ангидрида планируется открыть на пустующих площадях Миннибаевского ГПЗ, а заводы по выпуску углепластиков в непосредственной близости от этого завода. «Основное реакторное оборудование будет импортное, все остальное емкостное и колонное оборудование изготовит Бугульминский механический завод “Татнефти”», — пояснил собеседник агентства.

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