Условные сроки получили казанцы, которые открыли подпольное казино в подвале торгового центра

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в Ново-Савиновском суде Казани вынесли приговор организаторам подпольного казино.

На скамье подсудимых оказались четыре мужчины и одна женщина – им предъявили обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр.

Из материалов дела следует, что для своего бизнеса подсудимые взяли в аренду подвальное помещение в одном из ТЦ на улице Амирхана в Казани.

Владельцы распределили между собой обязанности: кто-то привлекал посетителей, кто-то взял на себя роль администратора. Скрываться от правоохранителей удавалось с октября, но в феврале оперативники нагрянули в казино с обысками.

По данным следствия, приходить испытать удачу в казино приходило чуть более десяти постоянных клиентов. Приглашали их с помощью смс-рассылок. Попасть внутрь было не просто – необходимо было предварительное согласование. Кроме этого, на входе стояла видеокамера, с помощью которой администратор отслеживал, кто наведался к ним в гости.

Подсудимые полностью признали вину и попросили суд рассмотреть дело в особом порядке. Раскаяние помогло смягчить наказание – суд назначил всей пятерке по одному году лишения свободы условно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани задержали организаторов подпольного казино.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.