Татар-информ

12 июля 2019, 21:50

Общество

В России отзывают три автомобиля Porsche

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Общество

В России отзывают три автомобиля Porsche

Под отзыв подпадают транспортные средства, реализованные с марта по апрель 2018 года.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В России проводится добровольный отзыв трех автомобилей марки Porsche 718 Cayman, 911. Об этом информирует пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Инициатор программы — ООО «Порше Руссланд», которое является официальным представителем изготовителя Porsche в России.

Под отзыв подпадают транспортные средства, которые были реализованы в марте-апреле 2018 года. 

Причина отзыва — имеющаяся вероятность того, «что крепление датчиков боковых подушек безопасности к порогам на транспортных средствах было выполнено ненадлежащим образом». 

Специалисты предупреждают, что подобное отклонение может привести к снижению защитной функции системы пассивной безопасности при ДТП, во время которых она бывает задействована. 

Уполномоченные представители ООО «Порше Руссланд» проинформируют владельцев, транспортные средства которых подпадают под программу отзыва, путем рассылки писем и/или по телефону. В случае необходимости, владельцы Porsche должны предоставить свои автомобили в ближайший дилерский центр, где будут проведены ремонтные работы.

На транспортных средствах, в которых обнаружен дефект, проверят работу датчиков боковых подушек безопасности и, если потребуется, выполнят их крепление заново.

Все ремонтные работы в рамках программы являются бесплатными для владельцев.

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