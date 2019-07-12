В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать шашлык

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Эксперты Роскачества дали советы по выбору шашлыка. Рекомендации опубликованы на официальном сайте организации.

«Лучше всего отдать предпочтение шашлыку, упакованному на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате», — советует Роскачество. Важно обратить внимание на дату изготовления.

Если шашлык предстоит везти на место приготовления — например, за город — то не стоит выбирать мясо в «белых» соусах, таких, как майонез. Маринад может скиснуть на жаре, что приведет к риску пищевых отравлений.

«Если вы маринуете мясо сами, помните, что несоленое мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от 0 до 4 градусов. Посоленное и замаринованное мясо — при температуре не выше 6 градусов», — говорится в рекомендациях. Такие температуры эксперты советуют из-за того, что мясо — прекрасная среда для роста микроорганизмов.

Размер и масса кусочков мяса должны быть однородными, а структура — плотной.

При готовке на углях надо следить за тем, чтобы не было языков пламени. Однако безопаснее всего запекать мясо в фольге — она надежно защищает продукт от образующихся при горении канцерогенных веществ.

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