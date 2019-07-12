Казанские студенты в составе российской делегации поедут в Китай на форум «Волга-Янцзы»

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Пять казанских студентов вошли в состав российской делегации, которая примет участие в VI Российско-китайском молодежном форуме в формате «Волга-Янцзы». Его открытие назначено на 16 июля, сообщает пресс-служба Полпреда Президента РФ в ПФО.

В состав делегации из России вошли более 130 представителей студенческой молодежи, обучающихся в высших учебных заведениях ПФО.

От Республики Татарстан на форум отправятся пять студентов — трое из КФУ и двое из КИУ им. Тимерясова.

«Это лучшие студенты в учебе, лидеры общественной молодежной жизни, талантливые артисты и спортсмены», — говорится в сообщении.

Китайскую сторону будут представлять 160 участников — студентов из провинций верхнего, среднего течения реки Янцзы.

Церемония открытия состоится в городе Чанша в Центральном южном университете. В ней примут участие член Госсовета КНР Ван Юн и заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Во время открытия российско-китайского Молодежного форума специальный «сосуд дружбы» наполнят водой из Волги и Янцзы, что будет символизировать крепкие многолетние связи Китая и России. Вслед за этим зрителей будет ждать концерт, который совместно организовали российские и китайские студенты.

Студенты из Казани также познакомят участников форума с национальной культурой Республики Татарстан. На церемонии открытия они выступят с татарским национальным танцем и отдадут дань уважения этносу КНР, рассказав стихотворение на китайском языке.

Форум продлится 10 дней. За его время российские участники получат возможность познакомиться с работой местных университетов, высокотехнологичных предприятий, посетить лекции известных китайских ученых, узнать больше об истории и традиционной национальной культуре Китая и провинции Хунань.

В рамках программы форума предусмотрено посещение таких китайских компаний, как Zoomlion и BROAD, лаборатории безопасности движения на железнодорожном транспорте при Минобразования КНР. Познакомятся студенты и с культурными достопримечательностями, побывают на концертах, круглых столах, спортивных состязаниях, примут участие в тематических форумах «День России» и «День Китая».

Российско-китайский молодежный форум находится под патронатом полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и проводится ежегодно с 2014 года в рамках сотрудничества между Приволжским федеральным округом и провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы. Основная цель данного мероприятия — укрепление двусторонних отношений между странами, а также создание прочного фундамента для сотрудничества китайской и российской молодежи.

Работа форума завершится 25 июля.

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