Страх перед уголовной ответственностью вынудил челнинца погасить почти 800 тыс. долга по алиментам

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Страх перед уголовной ответственностью вынудил жителя Набережных Челнов погасить почти 800 тыс. рублей долга по алиментам. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

«Судебные приставы Набережных Челнов установили местонахождение 40-летнего должника по алиментам, который продолжительное время уклонялся от уплаты алиментов и скрывался от приставов», – уточнила Лилия Халимова.

Долг алиментщика за это время достиг 780 тыс. рублей. Страх перед уголовной ответственностью побудил мужчину полностью выплатить долг.

«Набережные Челны являются лидером по взысканной сумме по алиментам - по итогам полугодия судебные приставы Набережных Челнов вернули детям 17,6 млн рублей алиментов. Всего за 6 месяцев судебные приставы вернули детям республики более 143 млн рублей алиментов», – рассказала агентству Лилия Халимова.



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