Спортсмены из Казани завоевали три «золота» Международных детских игр

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Спортсмены из Казани завовели три золотых медали на Международных детских играх, которые проводятся в Уфе, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На высшей ступени пьедестала побывали казанские пловцы и дзюдоисты.

Первое «золото» было завоевано Ксенией Беляевой и Кариной Джоглидзе в смешанном плавании вольным стилем. На втором месте в соревновании оказались представители Уфы, а на третьем — из Марибора (Словения).

Денис Грузан также выиграл золотую медаль в дзюдо среди юношей в весовой категории 66 кг. «Серебро» и «бронзу» состязания получили представители Израиля, из городов Иерусалим и Ход-ха-Шарон.

Еще один казанский дзюдоист поднялся на первую строчку пьедестала в весовой категории 60 кг, где первое место завоевал Тимофей Марюшин. В финальном поединке он победил спортсмена из израильской Нетании. «Бронза» досталась дзюдоисту из Ход-ха-Шарона.

Международные детские игры проходят в Уфе до 14 июля. В соревнованиях принимают участие более 1,5 тыс. спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет, а также 4 тыс. гостей и семей, сопровождающих детей. Казанскую сборную в турнире представляют 17 спортсменов и семь тренеров. Участники соревнуются в дзюдо, плавании, скалолазании, легкой атлетике и фехтовании.

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