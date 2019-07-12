Активисты из Татарстана просят Аюпову и Мухаметшина изменить содержание «Анны Карениной»

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Инициативная группа «Позитивный Татарстан» предложила изменить содержание романа Льва Толстого «Анна Каренина» на «более жизнеутверждающее». Петиция размещена на одном из сайтов для сбора подписей.

«Инициативная группа “Позитивный Татарстан” объявляет решительное “Нет” пропаганде адюльтера и суицида в Казани!» — говорится в тексте петиции.

Среди адресатов обращения — глава Минкульта РТ Ирада Аюпова, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» — Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководство трех казанских театров и главный режиссер иммерсивного спектакля «Анна Каренина».

Активисты просят прекратить рекламу шоу, а также «включить в текст произведения Л. Н. Толстого положительные семейные ценности, близкие нашему народу и традиционные для нашей республики».

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