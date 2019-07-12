КФУ вошел в топ-10 вузов с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Казанский федеральный университет занял 10-е место среди вузов России по уровню зарплат выпускников-экономистов. Об этом сообщается в исследовании, проведенном порталом Superjob.

Рейтинг составлялся с учетом зарплат молодых специалистов, окончивших российские университеты в 2013–2018 году.

По результатам исследования КФУ оказался на 10-й строчке рейтинга. Молодые экономисты и финансисты, окончившие этот вуз, могут рассчитывать на заработную плату в размере 70 тыс. рублей. При этом аналитики выяснили, что количество выпускников КФУ, оставшихся в Казани после завершения учебы, составляет 71% от их общего числа, а средний балл ЕГЭ, необходимый для поступления на специальности экономического и финансового профиля, составляет 87,3 балла.

В тройку-лидеров лучших вузов России по зарплатам выпускников-экономистов вошли четыре московских вуза. Первое место поделили между собой НИУ ВШЭ и МГИМО, выпускники которых в среднем могут получать 110 тыс. рублей. Вторую строчку рейтинга занял МГУ им. М.В. Ломоносова (100 тыс. рублей). Замыкает тройку Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Ее бывшим студентам могут быть предложены вакансии с зарплатами до 98 тыс. рублей

Самая скромная зарплата оказалась у выпускников Алтайского и Тихоокеанского государственных университетов — 54 тыс. рублей.

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